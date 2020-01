Bor: Uhapšen sa tabletama, marihuanom, vagicom i novcem

B92 pre 1 sat | Tanjug

Bor -- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru uhapsili su A. S. (26) iz Bora, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo.

On se tereti za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je prilikom pretresa stana osumnjičenog pronašla 22 tablete ekstazija, paketić marihuane, novac za koji se sumnja da je stečen prodajom narkotika, kao i vagicu za precizno merenje, saopštila je Policijska uprava Bor. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.