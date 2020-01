Jokić posle više od dve godine bez ijedne asistencije! VIDEO

B92 pre 1 sat | B92

Košarkaši Denver Nagetsa pobedili su Indijana Pejserse i pored ne preterano zapažene partije Nikole Jokića.

Denver je slavio pobedu na gostovanju u Indijanu rezultatom 124:116, posle preokreta i odličnog drugog poluvremena srpskog centra u kojem je postigao 20 od ukupno 22 poena. Nagetsi su se time vratili na drugo mesto Zapada, odmah ispred Klipersa, a iza Lejkersa. Indijana je do dvocifrene prednosti došla u prvom delu prve četvrtine i rezultatski plus očuvala do kraja poluvremena. Nikola Jokić je ušao u problem sa faulovima u ranom delu meča i na kraju primorao