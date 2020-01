Jokić: Prestaću to da radim, ne cene me... VIDEO

B92 pre 1 sat | B92

Nikola Jokić je imao veoma čudnu utakmicu za svoje standarde u duelu sa Indijanom.

Srpski centar je loše startovao meč, ubacio je samo dva poena u prvom poluvremenu, ali je u drugom dodao 20. "Gubili smo 17 poena razlike, borili smo se u drugoj četvrtini i uspeli smo da dobijemo utakmicu. Igrali smo agresivno u trećoj i četvrtoj četvrtini", naveo je Jokić. On je posle dve godine zabeležio utakmicu bez asistencije. "Prestaću to da radim, ne cene me... Sigurno ću prestati", rekao je Jokić uz osmeh.