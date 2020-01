Uhapšena dvojica muškaraca zbog teške krađe

B92 pre 1 sat | Tanjug

Pripadnici MUP-a uhapsili su E. C. (40) i S. M. (40) iz Novog Pazara, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili više krivičnih dela teške krađe.

Takođe, protiv četrdesetsedmogodišnjeg muškarca biće podneta krivična prijava, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teške krađe u saizvršilaštvu, saopštila je Policijska uprava Novog Pazara. Policija je E. C. i četrdesetsedmogodišnjaka zatekla neposredno nakon što su, kako se sumnja, iz četiri kamiona istočili 250 litara nafte. Kod E. C. je pronađen i alat koji je, kako se sumnja, koristio prilikom izvršenja ovih krivičnih dela. E. C. i S. M.