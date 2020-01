Vučić: Uskoro konačna odluka da li idem u Crnu Goru

Danas pre 3 sata | Piše: Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će u narednih 24 ili 36 sati biti odlučeno da li će 6. januara, na Badnji dan, ići u Crnu Goru.

„Da li ću ići ili ne donećemo konačnu odluku u narednih 24 sata ili 36 sati. To je moja želja i namera da bude sa našim narodom kada im je teško“, rekao je Vučić za televiziju Pink i naveo da je dobio blagoslov srpskog patrijarha Irineja za odlazak. Vučić je kazao da to nije zvanična poseta, niti radna poseta Crnoj Gori, ali da će ukoliko bude išao pokazati poštovanje prema Crnoj Gori i ukazati na to kakve su mu namere ili koliko planiram da se zadrži. U Crnoj Gori