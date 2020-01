Vučić neće ići u Crnu Goru na Badnji dan

Politika pre 2 sata | A. M.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odlučio je da na Badnji dan, ipak, ne ode među Srbe na sever Crne Gore.

Tu odluku on je saopštio posle susreta sa patrijarhom Irinejem, ističući da nije želeo da time daje alibi crnogorskom režimu da je to napad na nezavisnost i ustavni poredak te zemlje. „Mislio sam da je normalna, uobičajena stvar, a onda sam shvatio, po reakcijama iz nekih kabineta u Crnoj Gori, da to što bih privatno došao, bez političkih govora, bez ičega, samo da dođem u svoju crkvu, da to nije po volji crnogorskom režimu”, rekao je Vučić, dodajući da se sa