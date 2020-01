Šine za brzine: Srbija dobija 1.000 kilometara pruga u narednih pet godina

B92 pre 41 minuta | Tanjug

Beograd -- Srbija će u sledećih pet godina dobiti 1.000 kilometara novih ili potpuno rekonstruisanih pruga, pišu "Večernje novosti".

Prema najavama iz "Infrastrukture železnica Srbije", deo od Novog Sada do Beograda se uveliko gradi, u martu će početi radovi i ka Subotici, a posle izrade odgovarajuće studije, znaće se kada će početi rekonstrukcija šina za velike brzine. V. d. direktora "Infrastrukture železnice Srbije" Miroljub Jeftić kaže za "Novosti" da će svi ostali projekti na izgradnji brze pruge, sem deonice od Beograda do Niša, biti završeni do 2023. godine, a da je trenutna investicija u