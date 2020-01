Ujutru slab mraz, tokom dana umereno do potpuno oblačno

Blic pre 3 sata | Tanjug

U Srbiji se danas ujutro očekuje slab mraz, a tokom dana na severu Srbije i u Negotinskoj krajini pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno vreme.

Prema prognozi RHMZ-a, u planinskim predelima ujutro i pre podne očekuje se provejavanje slabog snega. Duvaće slab i umeren vetar, na planinama povremeno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od -5 do -1, a najviša od -1 do šest stepeni. U Beogradu se ujutru očekuje slab mraz, a tokom dana pretežno sunčano vreme. Duvaće slab i umeren, severni i severozapadni vetar, a najniža temperatura biće od -5 do -3, a najviša oko dva stepena. Prema