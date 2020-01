Da svaki Iranac da po dolar - 80 miliona dolara za Trampovu "glavu"?

RTV pre 16 minuta | Tanjug

TEHERAN - Za "glavu" predsednika SAD Donalda Trampa ponuđeno je 80 miliona dolara tokom sahrane iranskog generala Kasima Sulejmanija, koji je ubijem u američkom vazdušnom napadu, prenose iranski mediji.

To je poručio neimenovani govornik na sahrani komandanta jedinice "Kuds" Iranske revolucionarne garde, a prenela je državna televizija Kanal jedan. On je rekao da ima 80 miliona Iranaca, i da bi, ukoliko svako odvoji po jedan dolar, bilo skupljeno 80 miliona dolara za onoga ko ubije naručioca ubistva Sulejmanija, prenosi Dejli mejl. Navodi se da su taj njegov komentar okupljeni burno pozdravili, ali da nema naznaka da je predlog podržao i iranski režim, kako su to