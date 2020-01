Vučić: Čestitaću Milanoviću kao pristojan čovek, na uvrede odgovaram većim radom

SEEbiz pre 1 sat | SEEbiz / Beta

BEOGRAD - Predsednik Srbije izjavio je danas da će „kao pristojan čovek" uputiti čestitku Zoranu Milanoviću, kad budu zvanični rezultati na predsedničkim izborima u Hrvatskoj, kao i da toj zemlji želi svako dobro ali Srbiji „duplo veći rast" u razvoju.

„To je pozitivna konkurencija, bez ičeg lošeg", rekao je Vučić, nakon prijema dece iz Hrvatske. Na pitanje da li će uzvratiti na uvrede koje su se mogle čuti iz Hrvatske, on je rekao da je naterao sebe da ćuti, mada bi možda kao običan čovek odgovorio, i da ne kaže ni jednu reč. Govoreći da nije hteo da odgovori na optužbu da je „ratni kabadahija" ili tvrdnju da je Srbija mnogo slabija od Hrvatske, on je naveo da je odlučio da ćuti na to i da još više radi za