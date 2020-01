Patrijarh Irinej pozvao Podgoricu da se „dozove pameti“

Vesti online pre 1 sat | Sputnjik, Vesti online

Srpski patrijarh Irinej izjavio je da još uvek veruje da će se napeta situacija u Crnoj Gori nastala posle usvajanja spornog Zakona o slobodi veroispovesti u crnogorskom parlamentu, rešiti na miran način.

On je pozvao je vlasti u Crnoj Gori da se „urazume i dozovu pameti“, izrazivši nadu da će razum pobediti probleme i da neće doći do oduzimanja svetinja Srpske pravoslavne crkve (SPC) u toj zemlji. – Nadam se da će crnogorske vlasti razmisliti, jer vide reagovanje naroda…To je nerazumno što su uradili, to je zakon koji niko ne podržava, svaki normalan čovek je protiv takvog zakona. Iskreno rečeno, nisam to očekivao. Nisam očekivao da će doći do usvajanja