RHZS: U Srbiji sutra pretežno sunčano i hladno

Dnevnik pre 2 sata | Tanjug

BEOGRAD: U Srbiji se sutra posle hladnog jutra i mraza, tokom dana očekuje pretežno sunčano vreme, a uveče i tokom noći magla i niska oblačnost, saopšto je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS).

Vetar slab promenljiv. Jutarnja temperatura od -10 do -4 stepena, najviša dnevna od 0 do pet. U Beogradu jutro hladno, na sirem području grada sa umerenim mrazem, tokom dana pretežno sunčano, uz slab vetar promenljivog pravca, a uveče i tokom noći formiranje magle. Jutarnja temperatura od - 9 do -4, najviša dnevna oko tri stepena. Narednih dana jutra hladna sa slabim i umerenim mrazem, u nižim predelima i s maglom, koja će se u pojedinim danima ponegde zadržati