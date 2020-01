Vučić o saradnji, novinarka o zločinima

RTV pre 8 sati | Tanjug

TIRANA - Treba da radimo zajedno, da živimo zajedno, da napravimo drugačiju atmosferu u regionu i stvorićemo tako veliki prostor za saradnju i bolji život svih građana, kazao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u odgovoru na jedno od pitanja novinarke Juronjuza Albanija.

On je tokom nedavnog boravka u Tirani na pitanje o tome kako se oseća kad posećuje Albaniju kazao da je pre svega osetio iskreno gostoprimstvo, da je dobro do su se predstavnici Srbije, Albanije i Severne Makedonije sastali i uradili puno stvari za dobrobit svojih građana. Da li je zapadno-balkanski samit sredstvo za stvaranje mini Evropske unije u situaciji kad se čini da velika EU zatvara vrata regionu, na to pitanje, kazao je, ne želi niko da odgovori, jer je