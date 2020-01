Kolarov ostaje u Romi: Novi ugovor motiv da nastavim da napredujem i da se razvijam

Večernje novosti pre 2 sata | Beta

Drago nam je što možemo da objavimo ovu vest. Aleksandar je uvek bio profesionalac, na terenu i van njega - poručio je izvršni direktor kluba Fienga

Srpski fudbaler Aleksandar Kolarov produžio je danas ugovor sa Romom do 30. juna 2021. godine. Kolarov je 2016. godine iz Mančester sitija prešao u Romu i od tada je odigrao 113 utakmica u svim takmičenjima i postigao 17 golova za rimski klub. - Želim da zahvalim klubu na novom ugovoru, to mi mnogo znači. To vidim kao novu polaznu osnovu, nameravam da nastavim da napredujem i razvijam se kako bih doprineo rastu ovog kluba - rekao je 34-godišnji Kolarov za klupski