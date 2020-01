Evo kada se pobednik vraća na Kalemegdan

Mondo pre 1 sat | mondo.rs

Statua Pobednika biće vraćena na postolje na Kalemegdanu za oko mesec dana, odnosno do Sretenja, izjavio je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

Statua Pobednika biće vraćena na postolje na Kalemegdanu za oko mesec dana, odnosno do Sretenja, izjavio je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. "Po završetku svih radova, a svakako pre Dana državnosti odnosno Sretenja, kada to dozvole vremenske prilike, skulptura Pobednika, biće vraćena na postament", rekao je Vesić za "Novosti". Posle 91 godine od postavljanja, u periodu od 3. septembra, kada je počela obnova, do danas, izvedeni su najveći i