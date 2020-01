Vulin: Uvođenje vojnog roka ozbiljna odluka

RTV pre 2 sata | FoNet

BEOGRAD - Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je danas da je o ponovnom uvođenju obaveznog služenja vojnog roka rano govoriti i da ne može da se izjašnjava oko toga, jer je to ozbiljna politička, ali i ekonomska odluka, u kojoj mora da učestvuje celo društvo.

Morate da izračunate i koliko to košta, ukazao je Vučić u gostovanju na televiziji Pink. On je, govoreći o novim sredstvima koja su uvedena u Vojsku Srbije, najavio da će 23. aprila, na Dan Vojske, ona biti sva prikazana i da će to biti "poduža kolona". Vulin je rekao da je prošle godine u naoružanje i opremu vojske uvedeno 49 novih sredstava, ali da nije u pitanju samo broj, nego i kvalitet, jer se radi o složenim borbenim sistemima, domaće proizvodnje.