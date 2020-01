Jokić: Luka je najbolji napadač u ligi

B92 pre 7 sati | B92

Duel Nikole Jokića i Luke Dončića je pripao srpskom košarkašu, koji je postigao pobednički koš za Denver u meču protiv Dalasa.

Reprezentativac Srbije je utakmicu završio sa 33 poena, 7 asistencija i 6 skokova dok je mladi Slovenac upisao 27 poena uz 10 uspešnih dodavanja i 9 uhvaćenih lopti. "Možda je to izgledalo kao naša razmena, ali je svako od nas igrao samo za svoj tim", rekao je Jokić. On se posebno osvrnuo na igru Dončića tokom sezone. "Neverovatno je koliko on može da utiče na svoje saigrače. Zato je najbolji napadač u ligi", istakao je Jokić. Srpski centar je prokomentarisao i