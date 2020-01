Vreme danas pretežno sunčano: Jutro hladno uz mraz, dnevna temperatura do sedam stepeni

Kurir pre 7 sati

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme sa temperaturom do sedam stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).Jutro hladno, uz slab i umeren mraz.

U nižim predelima magla i niska oblačnost koje će se u Vojvodini zadržati i duže tokom dana. Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od minus 10 do minus tri, na jugu Srbije i niža, najviša dnevna od dva do sedam. U Beogradu danas hladno jutro, uz mraz i maglu. Tokom dana pretežno sunčano. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od minus sedam do minus tri, najviša dnevna oko četiri stepena.