Danas pretežno sunčano, maksimalna tepmeratura 11 stepeni

Blic pre 7 sati | Tanjug

U Srbiji će danas ujutro biti mraza, mestimično magle, koja se u nižim predelima može zadržati i duže tokom pre podneva.

Posle podne umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od -8 do -1, najviša dnevna od pet do 11 stepeni. I u Beogradu ujutro magla i mraz, tokom dana pretežno sunčano, uz postepeno naoblačenje. Vetar slab, promenljiv, jutarnja temperatura od -3 do -1, najviša dnevna oko sedam stepeni. Do 17. januara zadrzaće se suvo uz slabljenje jutarnjih mrazeva. U nižim predelima magla će se ponegde zadržavati duže tokom