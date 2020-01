Pokušao je da opljačka zlataru u Novom Sadu, ali onda je sve pošlo naopako

Blic pre 5 sati | Novosti

Pljačka zlatare u novosadskoj Ulici Jovana Dučića nije išla kako je razbojnik planirao.

Iako je, na prvi pogled, sve izgledalo kao da će sa plenom izaći bez po muke, to se nije dogodilo. Posle kraćeg razgledanja nakita koji mu je pokazala radnica, on je izvadio sprej, poprskao je po licu i pobegao, ali - stigao je samo do vrata, prenose "Novosti". Cimao je, vukao, a onda se okrenuo i pošao (sa plenom u rukama) prema radnici koja se sakrila iza paravana. Izbezumljen, nesvestan činjenice da ga kamera snima sve vreme, preturao je iza vitrina tražeći