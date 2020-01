Uhvatili smo čudovište, uništili smo ga! Tramp o ubistvu Sulejmanija: Planirao je napad na ambasadu SAD u Bagdadu! Video

Kurir pre 2 sata

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je Kasem Sulejmani, iranski general ubijen u američkom napadu dronom, planirao da digne u vazduh ambasadu SAD u Bagdadu.

"Reći ću ovo - uhvatili smo totalno čudovište. Uništili smo ga. To je trebalo da se dogodi mnogo ranije. To smo učinili jer su nameravali da dignu u vazduh našu ambasadu. Uradilo smo to i iz drugih očiglednih razloga. Neko je poginuo, jedan od naših ljudi iz vojske je poginuo. Ljudi su teško ranjeni samo nedelju dana ranije", rekao je Tramp, prenosi portal Politiko. Nešto kasnije, na mitingu u okviru svoje predizborne kampanje u Toledu u Ohaju, Tramp je rekao da je