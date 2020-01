Preminuo sultan Omana: Odlazak jednog od najdugovečnijih vladara na Bliskom istoku, a evo ko će ga naslediti

Kurir pre 1 sat

Sultan Omana Kabus bin Said, jedan od najdugovečnijih vladara na Bliskom istoku, preminuo je u 80. godini života, saopštili su danas državni mediji.

Omanski zvaničnici danas su objavili da je ministar kulture Hetam bin Tarik Al Said imenovan za novog vladara te arapske zemlje. Omanska državna televizija saopštila je da su vlasti otvorile zapečaćeno pismo sultana Kabusa, u kojem je imenovao svog naslednika, ne dajući detalje, a ubrzo nakon toga objavljeno je da je Hajtam bin Tarik Al Said novi sultan. Al Said, koji je obavljao funkciju ministra za nacionalnu baštinu i kulturu, često je igrao važnu diplomatsku