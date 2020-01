Tramp: Sulejmani planirao napade na četiri ambasade SAD

RTV pre 5 sati | Tanjug

VAŠINGTON - Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je iranski general Kasem Sulejmani, koji je ubijen u američkom napadu u Iraku, planirao napade na četiri ambasade SAD.

"Mogu da otkrijem da verujem da su bile četiri ambasade", rekao je Tramp u intervjuu za Foks njuz, prenosi CNN. Među tim ambasadama je, dodao je, i ona u Bagdadu. Tramp je ove tvrdnje prvi put izneo u četvrtak u Beloj kući, a potom iste večeri ih ponovio na mitingu u Ohaju. "Reći ću ovo - uhvatili smo totalno čudovište. Uništili smo ga. To je trebalo da se dogodi mnogo ranije. To smo učinili jer su nameravali da dignu u vazduh našu ambasadu. Uradili smo to i iz