Danas umereno do potpuno obačno, do pet stepeni

Danas će u Srbiji biti umereno do potpuno oblačno i suvo vreme, a temperature će se kretati do pet stepeni, saopštio je Reuplički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS).

Ujutru je moguć slab mraz, a u nižim predelima i po kotlinama magla. Vetar će biti slab severozapadni, posle podne u skretanju na jugoistočni, jutarnja temperatura od -5 do tri, najviša dnevna od dva do pet stepeni. U Beogradu će biti oblačno i suvo, u nižim delovima ujutro slab mraz i ponegde magla. Vetar slab zapadni i severozapadni, posle podne u skretanju na jugoistočni. Jutarnja temperatura od -3 do jednog stepena, najviša dnevna do tri stepena. U narednih