Haradinaj podneo ostavku na mesto šefa stranke

PRIŠTINA: Ramuš Haradinaj je pre nekoliko meseci podneo ostavku na mesto predsednika kosovske vlade, a sada i na funkciju predsednika Alijanse za budućnost Kosova, prenosi danas Kljan Kosova.

Haradinaj će do izbora novog rukovodstva Alijanse obavljati funkciju vršioca dužnosti predsednika stranke. “Podneo sam ostavku na mesto šefa stranke. To sam učinio na poslednjoj skupštini koju smo održali. Obavljaću dužnost samo do izbora (u stranci)”, rekao je on. Haradinaj kaže da su postavili nove izborne kriterijume u stranci na svim nivoima, koje se, između ostalog, odnose i na organizovanje pet zasebnih ogranaka u Prištini, prenosi Kosovo online. “Na izborima