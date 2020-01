Važna vest za osmake

B92 pre 2 sata | Tanjug

Beograd -- Učenici osmog razreda će krajem marta raditi probni test male mature digitalno, na računaru, kaže ministar prosvete Mladen Šarčević.

On dodaje da je to predviđeno za sve osmake čije su škole opremljene za to, dok će ostali taj test raditi kao i dosad. "To će ujedno biti i svojevrsni trening, s obzirom na to da će za dve godine svi učesnici završnih razreda u Srbiji malu maturu polagati digitalno, deo novog modela polaganja male mature već je u pripremi", rekao je Šarčević za "Kurir". Ove godine osmaci će završni ispit polagati kao i dosad, rešavanjem zadataka iz matematike, srpskog i