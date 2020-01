Nominacije za Oskara: Džoker predvodi sa 11 nominacija

BBC News pre 10 minuta

Sony/Entertainment One/Warner Bros Favoriti: Bilo jednom .... u Holivud, 1917. i Džoker

Objavljene su nominacije za najprestižniji filmsku nagradu - Oskar, koje će biti dodeljene na ceremoniji u Los Anđelesu 9. februara.

Film Toda Filipsa Džoker predvodi spisak sa najviše nominacija, a za njim slede ostvarenja Kventina Tarantina Bilo jednom u Holivudu, Martina Skrosezea Irac i Sema Mendesa 1917 sa po deset nominacija.

Među nominovanima za najbolji strani film je i makedonsko ostvarenje Zemlja meda, Tamare Kotevske i Ljubomira Stefanova. Istovremeno, Zemlja meda dobila je i drugu nominaciju u kategoriji za najbolji dokumentarac.

To je jedini film sa Balkana koji je ušao na konačan spisak nominacija za nagradu ove godine.

Ovo su nominacije u najvažnijim kategorijama:

Najbolji film

1917

Le Man (Slavna 24 sata)

Irac

Džodžo zec

Džoker

Male žene

Priča o braku

Bilo jednom u Holivudu

Parazit

Najbolji strani film

Korpus kristi, Poljska

Zemlja meda, Severna Makedonija

Jadnici, Francuska

Bol i slava, Španija

Parazit, Južna Koreja

Najbolji reditelj

Bong Džun-ho, Parazit

Tod Filips, Džoker

Sem Mendiz, 1917

Martin Skorseze, Irac

Kventin Tarantino, Bilo jednom u Holivudu

Najbolji glumac u glavnoj ulozi

Hoakin Finiks, Džoker

Leonardo di Kaprio, Bilo jednom... u Holivudu

Antonio Banderas, Bol i slava

Adam Drajver, Priča o braku

Džonatan Prajs, Dve pape

Najbolja glumica u glavnoj ulozi

Sintija Erivo, Harijet

Skarlet Johanson, Priča o braku

Serše Ronan, Male žene

Rene Zelveger, Džudi

Šarliz Teron, One su bombe

Najbolji glumac u sporednoj ulozi

Bred Pit, Bilo jednom... u Holivudu

Al Paćino, Irac

Džo Peši, Irac

Tom Henks, Lep dan u komšiluku

Entoni Hopkins, Dve pape

Najbolja glumica u sporednog ulozi

Lora Dern, Priča o braku

Margo Robi, One su bombe

Florens Pju - Male žene

Skarlet Johanson - Džodžo zec

Keti Bejts - Ričard Džuel

Među nominovanima za najbolju režiju nema nijedne žene, a na listi onih koji mogu da osvoje Oskara je i vrlo malo tamnoputih glumaca i glumica. Evo šta znamo nakon nominacija:

1. Nijedna žena među nominovanima za najbolju režiju

Samo pet žena u istoriji Oskara su dobile nominacije za najboljeg reditelja. Prva je nominovana tek 2010. godine.

Iako se očekivalo da će se među nominovanima ove godine naći nekoliko žena, ni Greta Gervig rediteljka filma Male žene, favoritkinja u ovoj kategoriji, nije na listi.

Reuters Greta Gervig (u sredini) sa zvezdama filma Male Žene, Serše Ronan (levo) i Florens Pju (desno)

Lulu Veng (Zbogom) i Marijel Heler (Divan dan u komšiluku) su takođe pominjane kao rediteljke koje bi mogle da osvoje nominaciju.

Sada ostaje da se vidi da li će činjenica da su među nominovanima samo muškarci izazvati burne reakcije.

2. Beli Oskar (#OscarsSoWhite)?

Prošle godine, rekordnih tri od četiri nagrade za glumu osvojili su glumci i glumice koji nisu bele boje kože (Rami Malek, Redžin King i Maheršala Ali).

Ovog puta, manje je različitosti. Među nominovanima u glavnim kategorijama je samo Sintija Erivo za ulogu robinje koja je postala abolicionistkinja Harijet Tabman u filmu Harijet. Neki su očekivali da će Edi Marfi mogao da dospe u trku za najboljeg glumca za film „Dolemite Is My Name", Žao Šužen u izboru za najbolju sporednu glumicu u filmu Zbogom, a Song Kang Ho za najboljeg sporednog glumaca za ulogu u Parazitu.

Ipak, svi nominovani u ovim kategorijama su beli.

3. Da li Skarlet može da dobije dve nagrade?

Skarlet je nominovana kao najbolja glumica za Priču o braku i najbolja sporedna glumica za film Zec Džodžo. Ovo je prvi put da je bilo koji glumac ili glumica iste godine nominovan dva puta od slučaja Kejt Blančet 2008.

Oskari imaju pravilo koje nalaže da ista osoba ne može da bude nominovana u istoj kategoriji dva puta - što isključilo šanse Margo Robi za duplu nominaciju u kategoriji sporedne glumice za film One su bombe i Bilo jednom u Holivudu.

Netflix/20th Century Fox Skarlet Džohanson u Priči o braku (levo) i u Zecu Džodžo (desno)

4. Povratak miljenika Oskara

Brojni stari miljenici Oskara vratili su se u igru.

Ser Entoni Hopkins je nominovan četiti puta (uključujući pobedu za film Kad jaganjci utihnu) - ali ni jednom od 1998.

Tom Henks je pobedio dva puta, ali začuđujuće nije bio nominovan od 2001 (za film Izgnanink). Dobio je nominaciju za ulogu u drami Lep dan u komšiluku.

I Al Paćino ima osam nominacija u karijeri - poslednja je bila kada je 1993. imao dve nominacije (i osvojio nagradu za Miris žene).

Rene Zelveger je nominovana tri puta za redom od 2002. do 2004. ali ni jednom od kako je osvojila nagradu za Hladnu planinu. Ove godine, nominovana za ulogu Džudi Garland u filmu Džudi.

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 01.13.2020)