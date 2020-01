Olimpijakos doveo novog trenera

Danas pre 7 sati | Piše: Fonet

Košarkaški klub Olimpijakos doveo je danas novog trenera pošto je Jorgos Barcokas potpisao višegodišnji ugovor.

Kako je saopšteno na sajtu Evrolige, Barcokas će već u ponedeljak preuzeti ekipu. On je već vodio grčki klub od 2012. do 2014. godine, i u tom periodu osvojio titulu šampiona Evrolige. U tom periodu Olimpijakos je ostvario 18 poraza i 42 pobede u elitnom takmičenju. Barcokas je do sada u karijeri vodio i Panionis, Lokomotivu, Himki, Barselonu, Olimpiju i Marusi. Barcokas je treći trener grčkog kluba ove sezone, pošto su pre njega Olimpijakos vodili Dejvid Blat i