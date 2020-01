Plenković: Zapadnom Balkanu u maju vremenski okvir pregovora o članstvu u EU

Danas pre 4 sata | Piše: Beta

Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da će hrvatsko predsedavanje Evropskoj uniji kroz majski samit u Zagrebu dati zemljama Zapadnog Balkana jasnu evropsku perspektivu, jasan vremenski okvir, ali i metodologiju budućih pregovora za članstvo u EU.

Gosutujući u programu televizije Frans 24 (TV France 24), Plenković je ponovio da se očekuje predstavljanje predloga o određenim modifikacijama metodologije pregovaračkog procesa i dodatan izveštaj o napretku Severne Makedonije i Albanije, prenela je Hina. On je izrazio nadu da će to dovesti do „postizanja političkog rešenja“ i da će „vratiti poverenje te dve zemlje pre zagrebačkog samita“ EU i Zapadnog Balkana u maju. Upitan hoće li poraz Kolinde Grabar-Kitarović