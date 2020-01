Magla i ledeni dan u Srbiji, evo kakvo će vreme biti večeras Za doček Nove godine temperature idu u minus, biće poledice

Kurir pre 2 sata

U Srbiji se danas ujutro očekuje slab mraz, a tokom dana u većem delu zemlje duži sunčani intervali, u planinskim predelima sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS). Najniža temperatura od -5 do 0 stepeni, najviša dnevna od četiri do sedam. U Beogradu ujutru slab mraz, niska oblačnost i mestimično magla koje će se zadržati veći deo dana. Vetar će biti slab, promenljiv. Najniža temperatura od -4 do -2, najviša dnevna od -1 do dva