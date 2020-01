Holandski ambasador: U Srbiji ćemo se i dalje zvati Holandija

Radio 021 pre 2 sata | 021

Ambasador Holandije u Srbiji Žil Bešor Pluh izjavio je da će se u Srbiji ta zemlja i dalje zvati Holandija.

"Izgleda da postoji mali problem oko zvaničnog imena moje zemlje: Netherlands (Nizozemska). Da, mi ćemo prestati da koristimo popularno ime Holandija, ali poštujemo jezike u kojim nema prihvaćenog prevoda. U Srbiji ćemo se i dalje zvati Holandija", napisao je ambasador na svom Tviter nalogu. There seems to be a bit of fuss about the official name of my country: the #Netherlands. Yes, we will stop using the popular name #Holland. But we respect languages that don’t