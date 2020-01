Osmake čekaju velike novine - digitalizacija testova i PISA zadaci

RTV pre 4 sata | Tanjug, Kurir

BEOGRAD - Učenici osmog razreda će krajem marta raditi probni test male mature digitalno, na računaru, kaže ministar prosvete Mladen Šarčević i dodaje da je to predviđeno za sve osmake čije su škole opremljene za to, dok će ostali taj test raditi kao i dosad.

"To će ujedno biti i svojevrsni trening, s obzirom na to da će za dve godine svi učesnici završnih razreda u Srbiji malu maturu polagati digitalno, deo novog modela polaganja male mature već je u pripremi", rekao je Šarčević za "Kurir". Ove godine osmaci će završni ispit polagati kao i dosad, rešavanjem zadataka iz matematike, srpskog i kombinovanog testa, ali u narednim godinama će i tu doći do promena, dodaje on. Kombinovani test će, kako objašnjava,