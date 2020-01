U sredu ujutru mraz i magla, u toku dana sunčano, do 9 stepeni

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD: U Srbiji se sutra ujutru i pre podne očekuju slab mraz i magla, ponegde i niska oblačnost, sredinom dana i posle podne u većini krajeva periodi sunčanog vremena, osim u Vojvodini gde će se magla ili niska oblačnost zadržati veći deo dana.

Na planinama pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vetar slab, južni i jugoistočni, naniža temperatura od -5 do 0 stepeni, najviša dnevna od 5 do 9, u mestima sa maglom od -2 do 2 stepena. U Beogradu ujutru i pre podne slab mraz i magla, koja će se u nižim delovima grada zadržati i veći deo dana. U višim delovima grada sredinom dana i posle podne pretežno sunčano. Vetar slab, južni i jugoistočni. Najniža temperatura oko -1, najviša