U Kini gradski autobus propao u rupu na ulici, šest poginulih (VIDEO)

Najmanje šest osoba je poginulo, a 16 je povređeno u Kini kada se usred puta otvorila ogromna rupa u koju su upali autobus i nekoliko pešaka.

Incident se dogodio u ponedeljak uveče, u gradu Ksining u centralnoj Kini, a na video snimcima sa nadzornih kamera vidi se eksplozija u rupi, nedugo nakon što su autobus i prolaznici upali u nju, prenosi Bi-bi-si. Longer footage of today's road collapse in Xining pic.twitter.com/49qdjB8NDd — What's on Weibo (@WhatsOnWeibo) January 13, 2020 Na snimku je zabeležen i momenat neposredno pre incidenta, gde se vidi kako ljudi čekaju autobus, a zatim beže nakon što se