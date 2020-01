Šabac: Uhapšen zbog pokušaja ubistva

B92 pre 1 sat | Tanjug

Pripadnici MUP-a u Šapcu uhapsili su Đ.Đ.(29) zbog sumnje da je, nakon verbalnog i fizičkog sukoba, 38-godišnjem muškarcu nožem zadao više uboda u leđa.

Povređeni muškarac zbrinut je u šabačkoj bolnici. Đ.Đ. se sumnjiči da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu. Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Šapcu odredio mu je pritvor do 30 dana.