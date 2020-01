Dnevnik pre 5 sati | Tanjug

BEOGRAD: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su B.M. (1984) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo.

Sumnja se da je on, krajem prošle godine u Lazarevcu, uz pretnju nožem iz pošte uzeo oko 100.000 dinara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Lazarevcu.