Ujutru mraz i magla, a posle podne sunce! Astmatičari, oprez ujutru!

U Srbiji se ujutru i pre podne očekuju slab mraz i magla, a sredinom dana i posle podne u većini krajeva očekuju se periodi sunčanog vremena, osim u Vojvodini gde će se magla zadržati veći deo dana, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). U Srbiji će duvati slab, južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura kretaće se od minus pet do nula, a najviša dnevna od pet do devet stepeni. U mestima sa maglom biće od minus dva do dva stepena Celzijusa. U