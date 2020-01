Trifunović: Kako da pobegnem - ja sam poznat

RTV pre 1 sat | FoNet

BEOGRAD - Glumac i predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Sergej Trifunović izjavio je da je vest da je pobegao od policije posle saobraćajne nesreće neverovatna jer je on poznata ličnost, te se upitao kako može da pobegne.

On je za list "Danas" od srede rekao da je posle saobraćajne nesreće razgovarao sa vozačem autobusa u koji je udario i da mu je on ponudio da popuni "evropski izveštaj" i da su se dogovorili da pozovu policiju. Trifunović je dodao da je procenio da će policija doći za pola sata i da je otišao do kuće da pusti majstore, jer mu je kupatilo bilo poplavljeno. On je dodao da je od prijatelja čuo o pisanju medija, da je otišao u policijsku stanicu u Savskoj ulici, gde mu