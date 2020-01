Pre tačno dve godine ubijen je Ivanović; "Srbija neće stati dok se ne nađe ubica"

B92 pre 5 minuta | Tanjug

Beograd -- Pomen povodom godišnjice ubistva Olivera Ivanovića, biće održan ujutru u kripti Hrama Svetog Save u Beogradu, najavila je Milena Ivanović.

Pomen će biti održan u 08.15 časova, jer je u to vreme pre dve godine Oliver Ivanović ubijen u Kosovskoj Mitrovici. "Oliver je voleo da odlazi u hram sa sinom Bogdanom. To je bio ritual kada smo zajedno boravili u Beogradu. Tako da ću i ove godine to da uradim sa Bogdanom", rekla je Milena Ivanović, supruga ubijenog lidera Građanske inicijative SDP za Kosovo online i dodala da će to postati tradicija - da se svake godine sa prijateljima okuplja u hramu. Dvogodišnji