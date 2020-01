"Sećate li se nasilnika iz svoje škole - to je Tramp"

B92 pre 2 sata | Tanjug

Iranski ministar spoljnih poslova Mohamed Džavad Zarif ocenio je da su tri evropske zemlje podlegle "školskom nasilniku Donaldu Trampu".

Prema njegovim rečima, to se dogodilo kada su pokrenule mehanizam za rešavanje spora u vezi sa kršenjem odredbi nuklearnog sporazuma, što bi moglo da dovede do ponovnog uvodjenja sankcija UN Teheranu. "Pomirenje je potvrđeno. Tri evropske zemlje prodale su ostatke nuklearnog sporazuma da bi izbegle nove Trampove carine. To neće ići, prijatelji moji. Samo ste pospešili njegov apetit. Sećate li se nasilnika iz svoje škole", napisao je Zarif na Tviteru. Vašington post