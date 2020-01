Magla i danas, ali ne zadugo: Meteorolozi otkrili kada stiže promena i da li će biti snega

Telegraf pre 33 minuta | Telegraf.rs/ Tanjug

Najviša dnevna temperatura od 4 do 9 C, osim predela sa maglom

U Srbiji će danas posle hladnog, mestimično maglovitog jutra, u većini krajeva tokom dana biti pretežno sunčano. Magla ili niska oblačnost po kotlinama će se zadržati i tokom prepodneva, a u severnim krajevima i veći deo dana. Vetar će biti slab promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od -6 do -2, najviša dnevna od 4 do 9 C, osim predela sa maglom gde će biti hladnije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu jutro, a na širem području grada i