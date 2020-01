Tramp zapretio Evropi carinama na automobile, a sve zbog ove zemlje

Vesti online pre 4 sata

Američka administracija zapretila je da će uvesti carinsku taksu od 20 odsto na uvoz automobila iz Evrope, ako Velika Britanija, Francuska i Nemačka zvanično ne optuže Iran za kršenje nuklearnog sporazuma iz 2015. godine, preneo je Vašington post izjavu neimenovanog evropskog zvaničnika.

U tekstu se podseća da su te tri zemlje u utrorak pokrenule mehanizam za rešavanje spora, koji bi mogao da dovede do zvanične optužbe protiv Teherana za kršenje uslova sporazuma i do obnavljanja ukinutih sankcija Ujedinjenih nacija. Iran je kritikovao taj potez, nazivajuci ga strateškom greškom. List navodi da nije jasno da li su pretnje potrebne, s obzirom na to da su tri države nedeljama unazad najavljivale da pokrenu mehanizam. Iako je američki predsednik Donald