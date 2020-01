Marinković vodio Valensiju do pobede u Rusiji!

B92 pre 1 sat | B92

Košarkaši Valensije savladali su kao gosti ekipu Zenita sa 86:81, u meču 20. kola Evrolige.

Špansku ekipu je do 10. trijumfa u elitnom takmičenju vodio srpski bek Vanja Marinković, koji je bio najefikasniji kod pobednika. Bivši igrač Partizana je proveo najmanje vremena na parketu dvorane u Sankt Peterburgu, samo 13 minuta, ali to ga nije sprečilo da postigne 14 poena, a imao je i dva skoka. On je sa linije slobodnih bacanja bio nepogrešiv (4/4), dok je iz igre imao 4/6 (2/3 za dva, 2/3 za tri). Dvocifreni su još bili Brok Motum sa 12, dok su Moris Ndur i