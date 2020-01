Pretio elektrošokerom i oteo novac u frizerskom salonu i trafici

B92 pre 1 sat | Tanjug

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šapcu uhapsili su S. B. (1985) iz Šapca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio dva razbojništva.

Sumnja se da je on 15. januara ove godine u Šapcu od radnice frizerskog salona i njene mušterije, preteći im elektrošokerom oteo novac, saopštila je Policijska uprava Šapca. Takođe se sumnjiči da je na isti način oteo novac od pazara od radnice jedne trafike. Policija ga je ubrzo identifikovala i pronašla. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu u Šapcu.