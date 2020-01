Beli: Odlučio sam se za bojkot

Danas pre 4 sata | Piše: Miloš. D. Miljković

Bivši predsednički kandidat za Danas Odlučio sam da bojkotujem izbore. Ne zato što sam oduševljen tom idejom, nego jednostavno ne postoje ni ljudski ni finansijski resursi, a ni izbori neće biti fer.

Pošto je to opozicija odlučila, od bojkota očekujem da nešto donese, ali mislim da je to teška priča – poručuje u razgovoru za Danas Luka Maksimović, alijas LJubiša Preletačević Beli, koga je na medijski radar nedavno vratio predsednik Aleksandar Vučić, rekavši u jednoj emisiji da „Beli nije njegov projekat“, te da mu je on u kampanji zapravo predstavljao „jedinu muku“. Maksimović poručuje da je dobro što je predsednik Vučić to rekao, jer je on očekivao da će lider