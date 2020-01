Uhapšeni zbog sumnje u nasilničko ponašanje

Dnevnik pre 43 minuta | Tanjug

KRALjEVO: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su juče S.V.(1988) iz tog grada zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje u saizvršilaštvu.

Sumnja se da je S.V. 7. januara u ugostiteljskom objektu u Kraljevu poprskao suzavcem goste lokala, a zatim zajedno sa F.V.(1988) iz Kraljeva fizički nasrnuo na dva muškarca. Oštećeni su tom prilikom zadobili lake telesne povrede. Osumnjičeni je zadržan do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu. Sudija za prethodni postupak F.V. je odredio pritvor do 30 dana.