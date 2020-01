Razgovori o saradnji Srbije i RS – "očuvanje mira nasušna potreba srpskog naroda"

RTS pre 5 sati

Nasušna potreba srpskog naroda je očuvanje mira i političke stabilnosti, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i istakao da su se on i srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik dogovorili da se uradi sve što je u njihovoj moći da se u potpunosti očuvaju politička stabilnost i mir.

Dejtonski mirovni sporazum je od istorijskog značaja za to, jer je to bilo jedino moguće rešenje u kome su svi gubili i svi pomalo dobijali, i jedino takav sporazum mogao je da očuva mir na teritoriji Bosne i Hercegovine, ocenio je Vučić uz konstataciju da niko ne može da menja volju tri naroda. Vučić je preneo da je u razgovoru sa Dodikom istakao da će Srbija prihvatiti svaku odluku o Dejtonskom sporazumu o kojoj se saglase sva tri naroda u BiH. On je poručio da