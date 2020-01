Kako je Dončić pokvario Karmelov jubilej i postavio lični rekord? VIDEO

B92 pre 1 sat | B92

Slovenački košarkaš Luka Dončić protekle noći nije srušio nijedan NBA rekord, ali jeste jedan vlastiti.

On je u pobedi Dalas Maveriksa nad Portland Trejl Blejzersima (120:112) ubacio osam trojki, najviše od kada je stigao u najjaču ligu na svetu. Najimpresivnija je bila poslednja koju je postigao i kojom je oborio svoj lični rekord, kada je u pitanju ovaj segment. Gosti su se nadali da mogu do eventualnog preokreta, ali je Dončić napravio karakteristični step-bek i preko Kenta Bazemora pogodio trojku sa devet metara, čime je raspršio sve nade Portlanda da mogu do