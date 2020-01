Milojević zaustavljen na putu ka AO

B92 pre 4 sata

Srpski teniser Nikola Milojević nije uspeo da se plasira u glavni žreb prvog Grend slema u sezoni, Australijan opena.

On je u poslednjem kolu kvalifikacija poražen od Francuza Kventina Alija sa 2:0 u setovima (6:3, 7:6) za nešto malo više od sat i po vremena igre. Milojević je protiv igrača koji je za 90 mesta lošije plasiran na ATP listi bolje počeo duel i prvi stigao do brejka. Ipak, ubrzo je to vođstvo ispustio, a zatim izgubio i tri gema zaredom, pa je francuski teniser poveo sa 1:0 u setovima. U drugom setu, Milojević je propustio čak pet brejk lopti, ušlo se u taj-brejk,