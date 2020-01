Vremenska prognoza: U subotu manje magle, oblačno, ali i vetrovito

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

Jutarnja temperatura biće od -5 do - 1 stepeni, a najviša od 1 do 6 stepeni

U Srbiji će u subotu ujutru izvan košavskog područja biti maglovito, a tokom dana malo do umereno oblačno i suvo, a samo će se u pojedinim kotlinama i u Timočkoj Krajini magla ili niska oblačnost zadržati veći deo dana. Duvaće slab i umeren, jugoistočni, u košavskom području i jak, vetar, a na jugu Banata povremeno sa udarima olujne jačine, saopštio je RHMZ. Jutarnja temperatura biće od -5 do - 1 stepeni, a najviša od 1 do 6 stepeni. U Beogradu će u subotu biti